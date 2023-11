Balić pozvan na Molitveni doručak

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Gusinje Sanel Balić pozvan je na 72. Molitveni doručak, koji će biti održan u Vašingtonu, 31. januara i 1. februara.

Iz Opštine Gusinje saopštili su da će to biti dobra prilika za afirmisanje sredine kao što je Gusinje, uspostavljanje novih veza sa gradovima i opštinama iz cijelog svijeta, ali i za susrete sa brojnom gusinjskom dijasporom, koja uglavnom živi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Oni su naveli da se prvi put dešava da predsjednik Opštine Gusinje dobije poziv za jednu tako prestižnu manifestaciju.

Molitveni doručak predstavlja okupljanje svjetskih lidera, uglavnom iz oblasti politike i ekonomije iz SAD-a i još oko 140 država širom svijeta.

„Namjera skupa je snaženje postojećih i izgradnja novih međunarodnih veza, kako sa američkom administracijom, tako i sa drugima na principima demokratije, vladavine prava i promovisanja mira“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS