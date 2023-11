Austrija snažno podržava reforme u oblasti pravosuđa i antikorupcije

Podgorica, (MINA) – Austrija snažno podržava reforme Crne Gore u oblasti pravosuđa i antikorupcije, poručeno je sa sastanka potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Moma Koprivice i austrijskog ambasadora u Podgorici Karla Milera.

Koprivica je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Milera upoznao sa klučnim ciljevima 44. Vlade i naglasio, u tom kontekstu, poseban značaj planiranih reformi u oblasti pravosuđa i borbe protiv korupcije.

On je kazao da je zadovoljan tradicionalnim prijateljskim bilateralnim odnosima dvije države, a posebno kontinuiranom podrškom Austrije procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

„Crna Gora u Austriji vidi činioca koji najbolje razumije odnose na Zapadnom Balkanu i može da značajno da doprinese integraciji regiona u EU“, rekao je Koprivica.

On je, kako je saopšteno, sagovornika upoznao sa setom institucionalnih reformi koje Vlada namjerava da sprovede u oblasti pravosuđa, a koje predstavljaju preduslov za ozdravljenje društva i uspostavljanje vladavine prava.

„Ključne prioritete u toj oblasti predstavljaju rješavanje preostalog v. d. stanja u pravosuđu – izbor vrhovnog državnog tužioca u punom kapacitetu, sedmog sudije Ustavnog suda i preostala tri člana Sudskog savjeta“, naglasio je Koprivica.

On je, u tom cilju, kazao da očekuje da će se, u duhu pozitivne političke klime koja je ostvarena odlaganjem popisa, produbiti dijalog sa parlamentarnom opozicijom, kako bi se u postupku imenovanja funkcionera u pravosuđu došlo do ličnosti od nespornog profesionalnog integriteta i sa najvećom podrškom i ugledom u društvu.

Kada je riječ o reformi zakona iz te oblasti, Koprivica je posebno naglasio opredjeljenje Vlade da se taj proces sprovede u tijesnoj saradnji i konsultacijama sa institucijama EU.

On je istakao da Vlada, u okviru svojih nadležnosti, pruža punu podršku Specijalnom državnom tužilaštvu i glavnom specijalnom tužiocu, kao i Specijalnom policijskom odjeljenju, koji su, kako je naveo, dosadašnjim djelovanjem povratili povjerenje građana u profesionalnost i nepristrasnost u borbi protiv najtežih oblika kriminala.

„Kada je riječ o reformi zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije, među kojima su zakon o oduzimanju imovine, o sprječavanju korupcije, o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma i o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, on je istakao namjeru Vlade da rješavanju problema pristupi cjelovito, kako bi se uspostavio sistem koji će biti otporan na fenomen korupcije ne samo u primjeni i sprovođenju, nego i procesu donošenja propisa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je on posebno značajnim ocijenio uspostavljanje mehanizma kojim se sprečava ovladavanje institucijama, putem kvalitetnog regulisanja oblasti finansiranja političkih subjekata.

Kako je saopšteno, na taj način će se doprinijeti kako jačanju zdrave konkurencije u privredi, tako i sprečavanju neželjenih političkih uticaja spoljnih subjekata, koji ne dijele evropske demokratske vrijednosti.

Miler je kazao da je uvjeren da će nova Vlada istrajati u ostvarivanju zacrtanih ciljeva i uspjeti da se izbori sa svim izazovima.

On se saglasio sa ocjenom da je izmjena zakonodavnog okvira jedan od najvažnijih preduslova za uspostavljanje vladavine prava i uspješnu borbu protiv korupcije.

Miler je naglasio da je ausrijska strana spremna da pruži svaku vrstu ekspertske pomoći u izgradnji i jačanju administrativnih i institucionalnih kapaciteta Crne Gore na putu evropske integracije.

„Jedan od pravaca na putu ozdravljenja institucija je sticanje znanja i primjena pozitivnih iskustava, koje je Austrija spremna da podijeli sa Crnom Gorom“, rekao je Miler.

Sagovornici su se saglasili da saradnju dvije države treba proširiti u oblasti edukacije crnogorskih službenika u Austriji, što može značajno doprinijeti jačanju crnogorskih institucionalnih i administrativnih kapaciteta u procesu pridruživanja EU .

„Želimo da to budu ne samo kratkoročni, nego i dugoročni programi edukacije i obuke naših službenika, posebno na planu antikorupcionih mehanizama“, zaključio je Koprivica.

