Alijansa snažnija nego ikada

Podgorica, (MINA) – Alijansa je danas snažnija nego ikada i već 75 godina stoji na braniku demokratskih vrijednosti, mira i bezbjednosti, poručeno je sa sastanka ministara vanjskih poslova država članica NATO-a u Briselu.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je na dvodnevnom sastanku, koji je održan u svjetlu obilježavanja 75. godišnjice NATO-a i priprema za julski samit u Vašingtonu, učestvovao resorni ministar Filip Ivanović.

U fokusu razgovora, kako su rekli iz tog Vladinog resora, bila je dalja podrška Ukrajini, aktuelni globalni izazovi i prijetnje, kao i važnost kontinuiranog jačanja kolektivne bezbjednosti.

„Sa sastanka, na kojem je prvi put, u svojstvu punopravne članice, učestvovala i Švedska, poručeno je da je Alijansa danas snažnija nego ikada i da već 75 godina stoji na braniku demokratskih vrijednosti, mira i bezbjednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, pored šefova diplomatija država članica NATO-a, na sastanku učestvovali i ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba, ministri partnerskih država iz indo-pacifičkog regiona, kao i visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove Žozep Borelj.

Ivanović je kazao da su u fokusu dvodnevnih razgovora bili bezbjednosni izazovi sa kojima se suočava evroatlantska zajednica, uz osvrt na ostvarene uspjehe, naročito na polju kolektivne odbrane, ali i politike otvorenih vrata.

„Potvrđena je politička i praktična podrška Ukrajini, uz ocjenu da je potrebno pospješiti njenu evroatlantsku integraciju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ivanović u Briselu ocijenio važnim posvećenost i angažman Alijanse na području Zapadnog Balkana i istakao da je stabilan i bezbjedan region moguć jedino uz čvrstu i nedvosmislenu evropsku perspektivu.

On je naglasio da će Crna Gora nastaviti da realizuje obaveze koje proističu iz članstva u NATO-u i doprinosi politici odvraćanja i odbrane, kao i jačanju ciljeva i sposobnosti Alijanse.

