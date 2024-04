Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Air Montenegro posluje po najvišim bezbjednosnim standardima, pokazala je revizija operativne bezbjednosti Međunarodne asocijacije za vazdušni prevoz (IATA).

Iz Air Montenegra su podsjetili da je ta kompanija u avgustu prošle godine postala članica najveće svjetske avio zajednice IATA, i kazali da kompanija, kako bi zadržala mjesto u toj asocijaciji, redovno obnavlja sertifikat i podliježe revizijama IATA-inih tijela, ispunjavajući najviše bezbjednosne standarde koje asocijacija nalaže.

“IOSA predstavlja IATA-in sistem procjene dizajniran za ocjenu operativnog upravljanja i kontrolnih sistema avio kompanije”, objasnili su iz Air Montenegra.

Oni su dadali da članstvo u toj asocijaciji daje mogućnost proširivanja ponude kroz code share i interline ugovore, a sa druge strane nalaže poslovanje po najvišim svjetskim standardima, kako u domenu bezbjednosti, tako i ostalih aspekata.

“Da Air Montenegro svoje operacije obavlja u skladu sa najvišim bezbjednosnim standardima potvrdila je nedavna IOSA-ina revizija koja je uspješnim ocijenila operativnu bezbijednost kompanije”, kazao je izvršni direktor Mark Anžur.

Kako je dodao, i zvanični podaci proizvođača aviona Embraer, pokazuju da je procenat pouzdanosti polijetanja po planu letenja kompanije, sa aspekta tehničke ispravnosti vazduhoplova, oko 99 odsto.

“Što nas svrstava među lidere u svijetu za ovaj tip vazduhoplova”, rekao je Anžur.

Kako se navodi u saopštenju, Air Montenegro će nastaviti da obavlja operacije u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, uvijek postavljajući bezbjednost putnika kao apsolutni prioritet.

