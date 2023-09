Adžić: Povrtak mafije cilj napadača na sektor bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Napadi na sektor bezbjednosti potpuno su očekivani, a zajednički interes napadača je povratak mafije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

“Svakodnevni sinhronizovani napadi na sektor bezbjednosti su potpuno očekivani, a zajednički interes napadača je povratak mafije čiji interesi su u potpunosti ugroženi zaustavljanjem nelegalnih poslova vrijednih milijarde EUR”, naveo je Adžić u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

On je rekao da je mafija “kojoj su godinama širili crveni tepih do državnih institucija, satjerana u rupu”.

“A ubrzo će iz rupe biti premještena iza rešetaka”, kazao je Adžić.

