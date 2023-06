Adžić: Izborni dan prošao u najboljem redu

Podgorica, (MINA) – Izborni dan u Crnoj Gori protekao je bez značajnijih problema, kao u najrazvijenijim demokratskim državama, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, nakon zatvaranja biračkih mjesta.

On je na Tviteru /Twitter/ istakao da je, sa aspekta bezbjednosti, narušavanja javnog reda i mira i vršenja krivičnih djela, izborni dan protekao u najboljem redu, bez značajnijih problema.

“Uz zahvalnost građanima i pojačane preventive aktivnosti službenika Uprave policije, nadamo se da će tako ostati do okončanja izbornog dana, kao i nakon toga”, naveo je Adžić.

U Crnoj Gori danas su održani vanredni parlamentarni izbori na kojima je biračko pravo ostvarilo 56,4 odsto birača.

