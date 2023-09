Abazović: Nema odlaganja popisa

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, koji je planiran od 1. do 15. novembra, neće biti odgođen, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da od popisa ne treba praviti “bauka”.

“Nijesmo imali popis 12 godina, nema više odlaganja, od 1. do 15. novembra je popis”, rekao je Abazović.

On je, komentarišući formiranje nove vlade, kazao da mu se ne sviđa način na koji je počeo taj proces.

“Sve što je postojalo kao neki navodni princip je potpuno pogrešno postavljeno”, smatra Abazović.

On je rekao da je lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić dobio mandat i treba da vodi proces.

„Način na koji se to radi, prvo nije iskren, a nije dobar za Crnu Goru. Pričali su o depolitizaciji, a onda su pričali o tome kome su davali 40 odsto po dubini. Pričali su da će da bankrotira Crna Gora u junu, pa onda u septembru. Protiv sam manipulativne politike”, rekao je Abazović.

Kako je naveo, da bi on bio član vlade na čelu sa Spajićem, potrebna je potpuno druga vizija i principi.

“Ako su to spremni da prihvate, onda nema nikakvih problema”, rekao je Abazović i dodao da će izložiti svoj plan ukoliko Spajić ne uspije da fomira vladu.

Abazović je upitao zašto Spajić ne kaže kako će biti povećane plate i penzije.

„Što ne kaže da hoće da podigne milijardu EUR da bi dijelili plate i penzije, da bi zadovoljio svoj program i možda onda otišao iz Crne Gore”, dodao je Abazović.

On je upitao odakle će biti isplaćivane uvećane penzije i plate građanima.

“Je li cilj da se proda Elektroprivreda Crne Gore (EPCG)? Što ne kažu da EPCG, koja će na kraju godine imati 100 miliona EUR, treba da se stavi na londonsku berzu i da se proda. Državno srebro da se proda, da bi se realizovao program i ideje nekih ljudi”, naveo je Abazović.

Upitan da prokomentariše to što je izvjestiteljka Ujedinjenih nacija Margaret Satertvejt rekla da je šokirana kako se čuvaju sudski dokazi i što je za to adresirala odgovornost na bezbjednosni sektor, Abazović je kazao da je i on bio škoran kada je prvi put ušao u arhivu Vrhovnog državnog tužilaštva.

“Ko je ostavio institucije da budu na tom nivou, kome adresira to, ja ne osjećam nikakvu odgovornost”, rekao je Abazović.

On je, govoreći o navodima Satertvejt o miješanju politike u istragu, rekao da su to paušalni navodi i da Vlada ima pravo da iznese kritiku prema sudskoj grani vlasti.

“Poštujemo nezavisnost i potpunu odvojenost sudstva, niko na njihove odluke ne utiče, ali imamo pravo i obavezu prema građanima da kažemo istinu u svakoj situaciji”, kazao je Abazović.

Upitan da li ima opstrukcija u odnosu na odlaganje suđenja po tužbi Zorana Lazovića i kompanije Bemaks, Abazović je rekao da nikako da se sretnu u sudnici.

“Htio sam da odem zbog građana, ne zbog Lazovića, jer sam ja ljude optužio i mislim da će to u jednom trenutku dobiti sudski epilog”, kazao je Abazović.

Kako je rekao, u utorak su obaviješteni da je sudija otišao na odmor.

Upitan da prokomentariše ocjene američkih zvaničnika da je 43. Vlada razočarala, Abazović je kazao da je zadovoljan sastancima koje je imao u Sjednjenim Američkim Državama.

On je rekao da takvu izjavu američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara doživljava u kontekstu evropskih integracija.

“Žao mi je i reći ću mu narednom prilikom da parlament nije uradio svoj posao kada se priča o evropskim integracijama, a ne Vlada”, istakao je Abazović.

Upitan da li smatra da se na Kosovu desio terorizam, Abazović je kazao da se izjasnio i da osuđuje akt kojim je ubijen pripadnik policije Kosova, što je bio okidač za širu akciju u kojoj je ubijeno i ranjeno još nekoliko osoba.

On je, govoreći o slučaju obijanja depoa Višeg suda, kazao da će istraga pokazati ko stoji iz kopanja tunela.

