Abazović: Nakon kompletiranja Ustavnog suda svi procesi biće lakši

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud treba kompletirati do kraja januara, ili eventualno početkom februara, nakon čega će svi procesi biti lakši, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je danas u Tirani, gdje mu je dodijeljen počasni doktorat Mediteranskog univerziteta, Televiziji Crne Gore kazao da fokus svih političkih zbivanja treba da bude na izboru sudija Ustvnog suda.

“To je jedini način da imamo relevantan izborni proces, nezavisno od datuma i toga da li će biti u istom danu parlamentarni i predsjednički. Moramo se koncentrisati da do kraja januara, eventualno početkom februara, kompletiramo Ustavni sud”, rekao je Abazović.

Nakon kompletiranja Ustavnog suda, kako je ocijenio, svi procesi će biti lakši, prenosi portal RTCG.

Upitan da li je za to da se objedine predsjednički i vanredni parlamentarni izbori, Abazović je naveo da postoji rok za predsjedničke, a da o tome odlučuje predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

“U svakom slučaju, ne možemo izbjeći izborni ciklus”, rekao je Abazović.

