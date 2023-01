Abazović: Izbor sudija da bude u fokusu u narednih 15 dana

Podgorica, (MINA) – Izbor sudija Ustavnog suda i uspostavljanje njegove funkcionalnosti u narednih 15 dana treba da bude u fokusu svih aktera, poručio je premijer Dritan Abazović.

“Ono što je očekivanje svih je da krajem januara, eventualno početkom februara, imamo sjednicu na kojoj će se glasati o sudijama Ustavnog suda”, kazao je Abazović na konferenciji za novinare nakon sastanka sa ministarkom vanjskih poslova Slovenije Tanjom Fajon.

On je naveo da su teme sastanka bile rasplet situacije u vezi sa Ustavnim sudom i generalno politička situacija u Crnoj Gori.

“Ponovljene su poruke koje smo čuli ranije. Imamo veliki broj prijava, 27”, kazao je Abazović.

On je rekao da vjeruje da će tokom ove sedmice parlament početi sa intervjuima sa kandidatima za sudije Ustavnog suda, kako bi i ta procedura bila

završena.

“Dakle, fokus čini mi se i partnera iz Evropske unije (EU), Vlade, vjerujem i svih političkih aktera u zemlji, treba u narednih 15 dana da bude isključivo na tome da izaberemo sudije i učinimo sud funkcionalnim, samim tim riješimo rebus kada su u pitanju završeni i izbori koji će uslijediti”, naveo je Abazović.

U tom kontekstu, kako je dodao, nije čuo nikakvu drugačiju interpretaciju od one ranije.

“Jako sam zahvalan koleginici Fajon”, naveo je Abazović.

On je poručio da Vlada svoju politiku izvršava na najbolji način.

“A sad je na parlamentu da što je brže moguće dovede do kraja svoje nadležnosti i odluke koje su važne za crnogorske građane “, rekao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanja novinara, kazao da je Fajon došla u Crnu Goru kao ministarka vanjskih poslova Slovenije.

Na pitanje da li je ona na sastanku ponovila da bi EU mogla razmatrati zaustavljanje pregovora sa Crnom Gorom, ako država ne uspostavi funkcionalne institucije, Abazović je odgovorio “da nije čuo da imamo negativne vijesti”.

“Pročitao sam u nekim medijima, koji su za mene novi, oko mogućeg uvođenja viznog režima za Crnu Goru”, kazao je Abazović.

On je rekao da to niko nikad nije pomenuo.

“Fajon je i danas i ranije došla sa željom da stvari idu naprijed, a ne sa željom da stvari idu nazad”, naveo je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara hoće li pokrenuti pitanje odgovornosti ministra finansija Aleksandra Damjanovića zbog povrede Poslovnika Vlade, jer se u Banjaluci sastao s koleginicom, a da na Vladi nije usvojena platforma o tome, on je naveo da je dobio usmenu informaciju od ministra.

“Mislim da nije neustaljena praksa da kad neko ima priliku da se sastane s kolegama, to uradi. U mojoj platformi za Tiranu nije bio susret sa sedam, osam ministara. Ljudi su se pojavili, i šta onda treba reći, da nećete da sjednete sa njima”, kazao je Abazović.

On je rekao da nema nikakvih sankcija vezano za to.

