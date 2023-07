Abazović: Danas 13. jul dočekujemo u boljoj atmosferi

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović čestitao je građanima Crne Gore 13. jul – Dana državnosti, navodeći da se ove godine praznik dočekuje u mnogo boljoj atmosferi.

“Crna Gora je položila mnoge demokratske ispite. Danas smo zemlja sa najvećim ekonomskim rastom u regionu, sa najmanjom stopom nezaposlenosti i najvećim rastom turističke privrede i koja uspostavlja demokratske standarde”, poručio je Abazović.

Kako je istakao, u pomirenoj atmosferi održani su predsjednički i parlamentarni izbori, a distribucija pravde nikad nije bila veća.

“Čeka nas još izazova koji nijesu lagani, ali ako nastavimo na ovaj način da brinemo o javnom interesu, da državi vraćamo svoja dobra, ojačavamo građanina u ekonomskom smislu, širimo spektar sloboda i prava, onda sigurno svi ciljevi nijesu nedostižni”, kazao je Abazović.

On je naglasio je da je najvažniji cilj da Crna Gora što prije postane članica Evropske unije.

Abazović je poručio da su u spoljnoj politici vidljivi rezultati za ponos, ali da će oni biti istorijski tek kada budu valorizovani na način na koji to želi ogromna većina građana Crne Gore.

“U tom kontekstu sačuvajte dobru energiju, dobro raspoloženje, da zajednički radimo za dobrobit naše države, da uvijek branimo nacionalne interese Crne Gore i da zajednički postižemo zajedničke uspjehe koji će služiti svim generacijama na ponos. Neka vam je srećan 13. jul Dan državnosti, a Crna Gora neka je vječna”, poručio je Abazović.

