Žarković i Jovanović zaustavljeni u šesnaestini finala SP u Bangkoku

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekbol dubl, Marko Žarković i Andrija Jovanović, u šesnaestini finala završio je nastup na Svjetskom prvenstvu u Bangkoku.

Do prvog plasmana u nokaut fazu velikog takmičenja došli su kao drugoplasirani u grupi, sa dva trijumfa i porazom.

Bili su bolji od Norvežana Markusa Drangea Loke i Bendžamina Smalasa 2:0 (12:4, 12:3) i Senegalaca Abdul Ahad Embakea Diopa i Papa Mamadua Dionea 2:0 (12:7, 12:5), a izgubili su od viceprvaka svijeta, Brazilaca Rodriga Benta Medeiroša i Mateusa Feraza 2:0 (12:9, 12:5).

U nokaut fazi, zaustavili su ih Francuzi Žan Tijeria Belus i Lionel Bejer 2:0 (12:9, 12:5).

Žarković je branio boje Crne Gore i u pojedinačnoj konkurenciji, u kojoj nije uspio da prođe grupu, iako je bio u igri do samog kraja.

Savladao je Farisa Farizala iz Malezije 2:0 (12:7, 12:7), a pretrpio je poraze od Joga Ardika Putre iz Indonezije 2:0 (12:8, 12:9) i Čeha Mateja Kubovija 2:1 (12:6, 10:12, 12:10) u posljednjem kolu.

Mundijal u Bangkoku okupio je 211 takmičara iz 61 države, više od stotinu akreditovanih novinara iz cijelog svijeta.

Promoter takmičenja i FITEQ ambasador, legendarni fudbaler Ronaldinjo, kazao je da tekbol zaslužuje mjesto na Olimpijskim igrama.

“Siguran sam da će uskoro biti izabran za Olimpijski program, ali nažalost, više nijesam u formi da se takmičim na Igrama, pogotovo kada vidim današnje igrače. Istovremeno, to je dokaz da su oni pravi profesionalci i da to mnogo pomaže razvoju sporta“, kazao je Brazilac na zatvaranju Mundijala.

U spektakularnom finalu u Bangkok areni, titulu prvaka svijeta osvojio je Poljak Adrian Dušak pobjedom nad Rumunom Aporom Đorđideakom, dok je do bronze došao Francuz Igo Rabo, trijumfom nad Dancem Brajanom Tomsenom.

Mađari Čaba Banjik i Balas Kac potvrdili su da su najbolji dubl planete, pobjedom nad Barzilcima u finalu, dok je bronza pripala domaćem paru, Dejaroen – Tipvong, koji je u tri seta bio bolji od sprskog dubla Marojević – Mitro.

Nova šampionka planete je Brazilka Rafaela Fontes Himenez, zahvaljujući pobjedi nad Jutatip Kuntatong sa Tajlanda 2:0, a dva seta bila su potrebna Rumunki Kingi Barabasi da savlada Amerikanku Kerolin Greko u borbi za bronzu.

I u finalu ženskog dubla tajlandsko – mađarsko finale, ali drugačiji ishod. Vonghamčan i Kuntatong pobijedile su Peči i Viček u dva seta, baš kao i Brazilke Moraes Da Kruz i Viana Mendes Amerikanke Greko i Bejker u meču za bronzu.

Uspješan turnir za domaćina zaokružio je mješoviti dubl, koji je u paru Vonghamčan – Dejaroen bio bolji od brazilske kombinacije Moraes Da Kruz – Lindoso De Almeida.

Mađari Banjik i Ac slavili protiv Poljaka Pokvapa i Bratnjicke rezultatom 2:1 u borbi za treće mjesto.

