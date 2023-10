Peković traži održavanje vanredne i Izborne skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore (KSCG) Nikola Peković najavio je da će u najkraćem roku podnijeti inicijativu za zakazivanje nove, vanredne i Izborne skupštine saveza.

Vanredna izborna Skupština Košarkaškog saveza danas nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Peković je u saopštenju naveo da se danas, kao i više puta u posljednje vriijeme, svjedočilo degradaciji i zloupotrebi sporta i institucija, ali i svih sportskih i ljudskih vrijednosti.

“Zakulisne radnje, opstrukcija prava i pravde, Statuta saveza, pritisci kroz najniže porive, lične ucjene, i još puno toga što nikako ne pripada sportu i košarci – a o čemu me pristojnost priječi da sada govorim i pišem – inspirisalo me da se kroz ovaj dopis obratim javnosti”, kazao je Peković.

On je rekao da su se danas ponovo sportske i ljudske antivrijednosti opstruirale i zasijenile iskrene želje većine košarkaške Crne Gore, pristalica, sportskih radnika, košarkaša i simpatizera, za korjenitim i definitivnim promjenama u krovnoj košarkaškoj organizaciji.

“Šteta koju korisnici ovih metoda prave crnogorskoj košarci je nemjerljiva, ali, u biti, predstavlja samo slabost i onih koji se ovim metodama služe”, rekao je Peković.

On će, kako je rekao, za razliku od njih, kao pravi sportsmen, izbjegavajući zamku zloupotrebe funkcije na koju je legalno izabran, i koju neće da privatizuje, ponovo ići putem koji garantuje uspjeh i fer plej.

“Zato, zarad što bržeg izlaska Saveza iz kandži ličnih interesa neostvarenih pojedinaca, kojima je isti interes bitniji od opšteg košarkaškog napretka, ovim putem objavljujem da pokrećem inicijativu za zakazivanje nove, vanredne i Izborne skupštine saveza, u najhitnijem roku”, naveo je Peković.

On je istakao da će predložiti dnevni red koji predviđa izbor svih organa Saveza, uključujući i funkciju predsjednika, za koju inače ima legalan mandat još dvije godine.

“Zbog sporta, košarke, napretka svih učesnika u košarkaškom procesu, od najmlađih do seniorskih selekcija, djevojaka – košarkašica i momaka – košarkaša širom Crne Gore, istu inicijativu ću u najkraćem roku podnijeti predsjedniku Skupštine KSCG”, zaključio je Peković.

