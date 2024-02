Njujork do pobjede u posljednjim sekundama

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Njujorka pobijedili su Detroit 113:111, u jutros odigranom meču NBA lige.

Odlučujuće ponede postigao je Džoš Hart 2,8 sekundi prije kraja utakmice.

Hart je meč završio sa 23 poena, osam skokova i šest asistencija.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejlen Branson sa 35 poena, uz 12 asistencija.

U ekipi Detroita, koja je sa osam pobjeda i 49 poraza najlošija u ligi, najefikasniji je bio Kejd Kaningem sa 32 poena.

Majami je savladao Sakramento 121:110 i ostvario četvrtu uzastopnu pobjedu.

Ekipu sa Floride do pobjede vodili su Bem Adebajo sa 28 i Hajme Hakez sa 26 poena.

U ekipi Sakramenta, koja je prekinula seriju od tri poraza, bolji od ostalih bili su Kigan Marej sa 28 i Dearon Foks sa 27 poena.

PObjede su ostvarili i košarkaši Toronta i Bruklina.

Toronto je slavio protiv Indijane 130:122, dok je Bruklin bolje od Memfisa 111:86.

