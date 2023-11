Mančester siti i Lajpcig u osmini finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija i Lajpciga plasirali su se iz G grupe u osminu finala Lige evropskih šampiona.

Mančester siti je pred svojim navijačima, u meču četvrtog kola, savladao Jang bojs 3:0 i zadržao maksimalan učinak.

Lajpcig je u Beogradu savladao Crvenu zvezdu 2:1 i upisao treći trijumf.

Crvena zvezda i Jang bojs odlučivaće u međusobnom duelu o trećem mjestu i putniku u Ligu Evrope.

U E grupe, Atletiko je u Madridu savladao Seltik 6:0, dok je Lacio u Rimu slavio protiv Fejnorda 1:0.

Borusija je u Dortmundu, u F grupi, savladao Njukasl 2:0 i zahvaljujući porazu Pari sen Žermena preuzela prvo mejsto na tabeli.

Francuski tim je izgubio kao gost od Milana 2:1, koji se prvom pobjedom uključio u borbu za osminu finala.

U H grupi, Šahtjor je u Hamburgu iznenadio Barselonu 1:0, dok je Porto slavio protiv Antverpena 2:0 i trećim trijumfom izjednačio se sa katalonskim klubom na čelu tabele.

Dueli četvrtog kola u grupama A, B, C i D na programu su sjutra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS