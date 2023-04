Đurović i Marton ponovo najbolji u Draževini

Podgorica, (MINA) – Član Podgorice Tomaš Đurović i Mađarica Anita Marton pobjednici su tradicionalnog mitinga bacača kugle – Draževina 2023.

Đurović je do trijumfa došao hicem od 19 metara i 30 centimetara.

Kao drugoplasirani završio je Risto Drobnjak iz bjelopoljskog Jedinstva (18,61), dok je treći bio Aleksandar Novaković iz Bosne i Hercegovine (16,30).

Marton je u konkurenciji atletičarki slavila sa rezultatom 17 metara i 79 centimetara.

Pobjedničko postolje komletirale su njene sunarodnice Blanka Lošonči (13,10) i Luka Kovač (11,37).

U konkurenciji juniora najbolji su bili

Mađar Dobo Zombor (16,05) i Vesna Kljajević iz Crne (13,92), a kod mlađih juniora Dobo Zombor (18,28) i Emina Mujezinović iz SRbije (12,99).

Kod pionira slavili su Enhar Mahmić iz Bosne i Hercegovine (15,88) i Emina Mujezinović (13,30).

Najbolji mlađi pionir bio je Driton Metaj sa Kosova (16,04).

Na bacačkom mitingu u Draževini, koji je održan 15. put, nastupilo je 60 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Kosova i Crne Gore.

