Dubljević predsjednica Košarkaškog saveza

Podgorica, (MINA) – Jelena Dubljević nova je predsjednica Košarkaškog saveza, odlučeno je na izbornoj Skupštini te asocijacije u Podgorici.

Dubljević je dobila podršku 42 od 80 prisutnih delegata.

U izbornoj trci pobijedila je dosadašnjeg predsjednika Nikolu Pekovića, za koga je glasalo 38 delegata.

Dubljević je peti predsjednik Košarkaškog saveza, a prije nje na toj funkciji nalazili su se Veselin Barović, Milo Đukanović, Igor Lukšić i Peković.

