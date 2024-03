Akademcu dvije medalje u Tirani

Podgorica, (MINA) – Takmičari podgoričkog tekvondo kluba Akademac osvojili su dvije bronzane medalje na međunarodnom E-2 turniru Top Tirana Open.

Bronzani su bili kadeti Pavle Jovićević (do 57) i Danilo Vujošević (do 61).

Oba takmičara zaustavljena su u polufinalu, od predstavnika Turske, odnosno Grčke.

Na korak od odličja bio je i junior Lazar Popović, ali je izgubio meč za treće mjesto.

Na startu zaustavljen je kadet Kosta Bulatović (do 41).

“Imajući u vidu jačinu, brojnost i kvalitet učesnika turnira zadovoljni smo ostvarenim rezultatom”, kazao je trener Akademca Zoran Nedić agenciji MINA.

Turnir je bio bodovni za svjetsku rang listu u uzrastnim kategorijama kadeta i juniora, a okupio je 477 takmičara iz više od 100 klubova država regiona.

