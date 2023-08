UIKS: Što prije rasvijetliti slučaj aktiviranja eksploziva ispred kuće Đuričkovića

Podgorica, (MINA) – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) pozvala je nadležne organe da u što kraćem roku rasvijetle slučaj aktiviranja eksplozivne naprave ispred porodične kuće službenika UIKS-a Gorana Đuričkovića.

Iz UIKS-a su rekli da je jutros oko četiri sata i pet minuta došlo do aktiviranja eksplozivne naprave ispred porodične kuće službenika UIKS-a Đuričkovića, koji obavlja poslove šefa smjene u Zatvoru za kratke kazne.

Navodi se da su se u vrijeme aktiviranja eksplozivne naprave, osim i Đuričkovića i njegove supruge, u kući nalazila i dva maloljetna djeteta.

“Imajući u vidu da su pričinjena znatna oštećenja i velika materijalnu šteta, kako na porodičnoj kući Đuričkovića, tako i na okolnim objektima, može se zaključiti da se radio o eksplozivnoj napravi velike razorne moći”, kaže se u saopštenju.

O velikoj razornoj moći aktivirane eksplozivne naprave, kako se navodi, svjedoči činienica da su ozbiljna oštećenja nastupila u unutrašnjosti kuće.

“Između ostalog, i u sobi u kojoj su se nalazila maloljetna djeca, čiji su zivoti tom prilikom bili direktno ugroženi”, dodaje se u saopštenju.

Iz UIKS-a su rekli da je njihov menadžment odmah po saznanju za događaj, došao na lice mjesta i ponudio pomoć Đuričkoviću.

“Pozivamo nadležne državne organe, Upravu policije i Državno tužilaštvo da preduzmu sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako u cilju rasvjetijavanja ovog slučaja u što kraćem roku, tako i u cilju zaštite službenika Đuričkovića i njegove porodice”, kazali su iz UIKS-a.

Oni su podsjetili i na došadanje slučajeve napada na službenike UIKS-a, kojima su, kako se dodaje, takođe bili ugoženi njihovi i životi članova njihovih porodica, kao i njihova imovina.

“U cilju zaštite bezbjednosti svih službenika UIKS-a koji obavljaju specifične i kompleksne poslove, članova njihovih porodica i imovine smatramo da je neophodno ispitati sve okolnosti ovih napada, utvrditi motive i otkriti nalogodavce i izvršioce”, zaključuje se u saopštenju.

