Ugrađeni solarni paneli i na krovovima UIKS-a

Podgorica, (MINA) – Ekipe EPCG – Solar gradnje postavile su solarne panele na krovovima zgrade Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), saopšteno je iz te kompanije.

Iz EPCG Solar gradnje su naveli da je, montažom u Spužu, završen fotonaponski sistem snage 560 kilovata (kW), projektovan da zadovolji potrebe velikog potrošača i proizvede veću količinu čiste, zelene energije.

Direktor EPCG Solar gradnje Ranko Vuksanović naveo je da je UIKS još jedan u nizu korisnika.

“Pored velikog broja domaćinstava, brojni poslovni subjekti i državne ustanove prepoznali su značaj obnovljivih izvora energije i benefite kako u pogledu značajnih umanjenja računa za električnu energiju, tako i u vidu doprinosa čistijoj životnoj sredini”, kazao je Vuksanović.

Izvršni direktor UIKS-a Rade Vojvodić istakao je da će solarni paneli na krovovima objekata UIKS-a dugi niz godina proizvoditi besplatnu električnu energiju što predstavlja veliko rasterećenje za državni budžet, kao i da je to put kojim bi trebalo da idu sve institucije u Crnoj Gori.

Iz EPCG Solar gradnje su rekli da poslovnice banaka, proizvodne hale, veleprodajni i ugostiteljski objekti širom Crne Gore, sada posjeduju krovne solarne elektrane, projektovane tako da zadovolje prosječne potrebe korisnika za električnom energijom.

“Montaža većih solarnih sistema kod velikih potrošača strateški je značajna sa aspekta ušteda i rasterećenja distributivne mreže u periodima energetske krize i loše hidrologije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, na proizvodnim halama EPCG Željezare predviđena je montaža krovne solarne elektrane u tri faze, ali i na zemljištu u krugu fabrike, na krovu jedne od hala montirana je elektrana snage od gotovo 1,7MW.

Iz EPCG Solar gradnje su naveli da je u projektu Solari učestvovala i Pošta Crne Gore, Javni servis RTCG, Filozofski fakultet, Nikšićko pozorište, UIKS i brojni privredni subjekti, dajući doprinos energetskoj tranziciji.

Prema njihovim riječima, za poslovne korisnike predviđeni su sistemi veće snage – od minimum deset, pa do više stotina kilovata.

“Projekti Solari predstavljaju početak masovne ugradnje solarnih elektrana i početak novog investicionog ciklusa koji je pokrenula Elektroprivreda, a koji se odnosi na nove obnovljive izvore, a EPCG-Solar gradnja će biti dio i narednih projekata”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS