U Baru zaplijenjene cigarete vrijedne više od 1,6 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave prihoda i carina (UPC) zaplijenili su danas u Slobodnoj zoni Luke Bar 1.188 paketa cigareta, odnosno oko 594 hiljada paklica, čija je vrijednost preko 1,6 miliona EUR.

Sve cigarete su bez akciznih markica, prenose Vijesti.

Cigarete su kontejnerom dopremljene iz Ujedinjenih Arpaskih Emirata, a crnogorski carinici su spriječili da budu prokrijumčarene preko Luke Bar.

Vrijednost zaplijenjenih cigareta procenjuje se na više od 1,6 miliona EUR, saopštila je UPC.

U kontejneru su pronađena ukupno tri brenda cigareta: FM, Stela Defina i Stela Akva.

“Na osnovu analize podataka iz teretnice i analize rizika koju su sproveli službenici UPC i prikupljenih operativnih podataka, predložen je poseban nadzor ovog kontejnera, te su izvršene carinske operativne metode u smislu eventualnog otkrivanja krijumčarenja robe”, rekli su iz UPC.

Oni su kazali da je kao primalac u teretnici navedena firma Stefan Rex iz Zagreba, koja je, kako navode, na crnoj listi kod nelegalnog prometa duvana.

“S obzirom da se u ovom postupku nije pojavio primalac da bi stavio robu u neki od carinskih postupaka, agent je obaviješten da će se danas pristupiti detaljnom carinskom pregledu, što je rezultiralo sprečavanjem krijumčarenja”, dodaje se u saopštenju.

Iz UPC su kazali da će svim partnerskim službama na nacionalnom i na međunarodnom nivou dostaviti detaljne informacije, u cilju nastavka istražnih radnji i prikupljanja dodatnih podataka o navedenoj pošiljci.

“Podsjećamo da je odlukom Vlade zabranjeno skladištenje duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone Luka Bar, što se u potpunosti poštuje, a tranzit se kontroliše u skladu sa važećim carinskim propisima”, zaključuje se u saopštenju.

