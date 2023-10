Sjutra konkurs za drugi upisni rok na master i specijalističke studije

Podgorica, (MINA) – Univerzitet Crne Gore (UCG) raspisaće sjutra konkurs za upis na master studije koje se finansiraju iz budžeta, kao i za specijalističke, u drugom roku.

Konkursi će biti objavljeni na sajtu Univerziteta Crne Gore, kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori.

Iz UCG su kazali da se prijave na konkurs za oba nivoa studija podnose u petak studentskoj službi organizacione jedinice, u okviru radnog vremena te službe.

Navodi se da su za upis na budžetske master studije kandidati dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe, koji će biti organizovani u subotu.

“Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice”, kaže se u saopštenju.

Iz UCG su kazali da su uslovi, kriterijumi i postupak upisa na oba nivoa studija bliže uređeni pravilnicima koji su objavljeni ina internet stranici Univerziteta.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja obaviće se zaključno sa 9. oktobrom, prema rasporedu organizacionih jedinica.

