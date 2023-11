Šaranović: Akcija policije dokaz da se nijedan zločin neće ignorisati

Podgorica, (MINA) – Odlučna akcija pripadnika Uprave policije u slučaju trgovine ljudima, čvrst je dokaz da se nijedan zločin neće ignorisati, rekao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Crnogorska policija uhapsila je više osoba zbog sumnje da su učestovali u trgovini ljudima u Tivtu.

Šaranović je rekao da je sve jasnije da djela koja zadiru u osnovna ljudska prava, koja se ogledaju u nemilosrdnoj eksploataciji i ponižavanju, neće biti prenebregnuta ni pod kojim okolnostima.

„Takve postupke društvo i država dočekuju sa nepokolebljivom riješenošću i stegom pravde koja ne poznaje milost prema onima koji ih čine“, poručio je Šaranović.

Prema njegovim riječima, nedavno hapšenje je samo jedno u nizu pobjeda u bespoštednoj i trajnoj borbi protiv kriminala koji pokušava da potkopa temelje društvenog poretka.

„Odlučna akcija pripadnika Uprave policije stoji kao čvrst dokaz da se ni jedan zločin neće ignorisati i da će zakon neminovno stići sve one koji se odvaže da ga prekrše“, kazao je Šaranović.

On je rekao da „kao narod i kao suverena država, ostajemo nepokolebljivi u našoj zajedničkoj odluci da se suprotstavimo svakoj sjenci kriminala“.

„Ovo je samo mali signal svim pojedincima koji zastupaju puteve bezakonja: vaša djela će biti razotkrivena, vaši postupci će biti podvrgnuti pravednom sudu, i vi ćete odgovarati u skladu sa punom težinom izvršenih djela“, zaključio je Šaranović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS