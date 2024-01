Samostalni sindikat zdravstva najavio štrajk upozorenja

Podgorica, (MINA) – Samostalni sindikat zdravstva upozorio je da će stupiti u štrajk ukoliko Vlada ne ispuni njihove zahtjeve o povećanju zarada medicinskim sestrama, tehničarima i nemedicinskom osoblju, rekao je predsjednik Sindikata Mihailo Babović.

On je, na konferenciji za novinare, rekao da traže 17 odsto veće zarade medicinskim sestrama i tehničarima.

Babović je kazao da će u utorak imati sastanak sa ministrima finansija i zdravlja Novicom Vukovićem i Vojislavom Šimunom i potpredsjednikom Vlade za zdravstvo Srđanom Pavićevićem.

„Uvijek ćemo dati prednost pregovorima, ali što se tiče Sindikata, štrajka upozorenja je krenuo od ovog trenutka. Normalno da ćemo ispoštovati sve zakonske normative, da bismo ispoštovali prije svega predsjednike sindikalnih organizacija“, kazao je Babović.

On je pojasnio da će štrajk krenuti onog trenutka kad se steknu svi uslovi.

„Predstoji nam organizacija. Mi ćemo da se pripremamo za najgore“, kazao je Babović.

On je rekao da žele da budu socijalni partneri sa Vladom.

„Ako hoće određene političke strukture da gledaju na nas kao na glasačku strukturu, onda su se prešli“, kazao je Babović.

On je rekao da „neće moći da određene koeficijente izvlače iz Granskog kolektivnog ugovora (GKU), a akcentujem farmaceute“.

Babović je upozorio direktore svih zdravstvenih ustanova da se ne ponovi 2012. godina kada je, kako je naveo, enorman pritisak vršen na zaposlene.

Babović je rekao da je Sindikat na čijem je čelu najjači i da “broji sve domove zdravlja, opšte i specijalne bolnice od juga do sjevera”.

On je naveo da je jedino Dom zdravlja u Podgorici van sistema Sindikata.

Babović je pojasnio da će štrajk, ukoliko ne dođe do dogovora, značiti minimalni proces rada koji obuhvata samo najhitnije slučajeve.

Generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore (SSCG) Duško Zarubica rekao je da Sindikat traži otklanjanje nepravdi i da Vlada usaglasi GKU sa Opštim kolektivnim ugovorom.

„Svako rješenje je bolje kroz socijalni dijalog, bez štrajka. To je zadnje rješenje, ali ako smo pritjerani uz zid, moramo koristiti i to sredstvo“, kazao je Zarubica.

On je rekao da je „lopta u dvorištu Vlade“.

Zarubica je poručio nadležnima da ne probaju snagu Sindikata i zaposlenih u zdravstvu.

„I ako se desi štrajk, a desiće se ukoliko ne budu ispunjeni zahtjevi, ponovo ćemo morati sjesti za sto i naći rješenje“, dodao je Zarubica.

On je kazao da njihove kolege iz Samostalnog sindikata zdravstva imaju punu podršku SSCG.

