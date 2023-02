Rok za unapređenje Zakona o porijeklu imovine 27. februar

Podgorica, (MINA) – Radna grupa Odbora za politički sistem i pravosuđe odredila je rok do 27. februara za unapređenje Predloga zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, kazao je predsjednik Odbora Momo Koprivica.

Koprivica je, na konferenciji za novinare, rekao da je održana prva sjednica radne grupe o unapređenju tog zakonskog rješenja, i kazao da je današnji rad bio plodonosan.

„Optimističan sam da će takav biti u nastavku i da će ostvariti suštinski cilj da dođemo do pravednog zakona koji će ispraviti neke nepavde ali oduzeti moć kriminalcima stečenu mimo propisa i gaženjem procedura“, dodao je Koprivica.

On je rekao da je 27. februar definisan kao rok za završetak posla radne grupe.

„Kako bi u toku vanrednog zasedanja, ukoliko dođe do unapređenje zakonskog teksta, bio usvojen taj predloženi zakon“, naveo je Koprivica.

On je pojasnio da je radna grupa dogovorila metodologiju rada, odnosno da će analizirati član po član zakona.

Koprivica je kazao da su usvojili zaključke koji trasiraju put radne grupe u narednom periodu.

„Posao mora da bude brzo završen jer država u borbi protiv mafije ne može da čeka. Zato smo defnisali precizan rok za završetak posla“, poručio je on.

Koprivica je kazao da su u radu učestvovali i predstavnici Ministarstva pravde, državnih institucija, nevladinog sektora i nezavisni stručnjaci, kao i da će pozvati i predstavnike Specijalnog državnog tužilaštva i Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.

On je rekao da Predlog zakona jeste određeni iskorak ali da su saglasni da mora biti bolji.

„Saglasni smo da je potrebno suštinsko unapređenje kako bi se konačno stekao djelotvoran mehanizam u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, rekao je Koprivica.

On je kazao da je radna grupa instrument da se sačuva ideja i cilj zakona, u uslovima određenih političkih konfrontacija.

„Da bi se vratilo oteto i opljačkano potrebno je više zakona. Da bi se ovaj zakon, ako bude usvojen, sproveo u stvarnost potrebno je usklađivanje više zakona i kreiaraćemo mehanizme da i to učinimo“, kazao je Koprivica.

On je rekao da ne mogu biti zadovoljni bilo kakvim rješenjem.

„Ako mafija može da izgubi milijardu EUR, zašto bismo bili zadovoljni s tim da izgubi svega sto miliona“, pitao je Koprivica.

On je poručio da je potreban zakon koji će udarati na sve djelove i generacije mafije.

Kako je kazao, za sjutra je zakazana sjednica na kojoj bi Odbor trebalo da usvoji izvještaj Komisije za provjeru i pregled dokumentacije prijavljenih kandidata za izbor tri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Koprivica je rekao da očekuje da će i taj posao dovesti do kraja.

„Vrijeme da je Crna Gora dobije Sudski savjet u punom kapacitetu kako bi se obezbijedila istinska nezavisnost i te grane vlasti“, poručio je on.

