Podgorica, (MINA) – Klinički centar Crne Gore (KCCG) kontinuirano je posvećen svim konstruktivnim akcijama sindikata koji djeluju u okviru KCCG, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove navodeći se njihova saradnja bazira na unapređenju prava i statusa svih zaposlenih.

Sindikat slobodnih radnika KCCG zatražio je od Vlade da hitno smijeni direktoricu te zdravstvene ustanove Ljiljanu Radulović, jer, kako su kazali, postupcima ugrožava prava radnika na sindikalno udruživanje, slobodu djelovanja i zabranu javne riječi.

Iz KCCG su kazali da je uprava te zdravstvene ustanove u svakom trenutku na raspolaganju svim nadležnim državnim organima da na svakom nivou odgovornosti položi račune za svoj rad, i Vladi i Ministarstvu zdravlja i Upravi policije i tužilaštvu.

„To, međutim, ne mogu da kažu oni pojedinci koji danas upiru prstom u nas, a koji, ogrnuti providnim plaštom borbe za javni interes, zloupotrebljavaju poziciju s namjerom da ostvare ličnu korist“, rekli su iz KCCG-a.

Kako se dodaje, o njihovom činjenju i nečinjenju će se izjasniti nadležne institucije ka kojima su ih procesuirali ranije.

Iz KCCG su naveli da je to bio i ostao princip u svakom slučaju i za svakog pojedinca, ma gdje se u sistemu nalazio, a u čijim su radnjama prepoznali elemente o kojima je trebalo zvanično informisati Upravu policije.

„Ističemo i to da smo kontinuirano posvećeni svim konstruktivnim akcijama sindikata koji djeluju u okviru naše kuće, a kojih je pet bez obzira na to da li, ponaosob, predstavljaju sedam-osam odsto, 15 ili 30 odsto zaposlenih“, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su rekli da je saradnja sa 90 odsto sindikalnih predstavnika zaposlenih na zavidnom nivou.

„I da se bazira na partnerskom odnosu jer je zajednički cilj isti: unapređenje prava i statusa svih zaposlenih“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS