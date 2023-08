PES: Što prije postići dogovor oko formiranja vlade

Podgorica, (MINA) – Davanje mandata za sastav vlade lideru Pokreta Evropa sad (PES) Milojku Spajiću izraz je demokratske izborne volje građana, kazali su iz te partije i dodali da očekuju nastavak pregovora kako bi se što prije postigao dogovor oko formiranje nove izvršne vlasti.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je danas da će predložiti Skupštini da Spajić bude mandatar za sastav nove vlade.

Iz PES-a su kazali su da je to izraz demokratske izborne volje građana i da očekuju nastavak pregovora o sastavljanju 44. Vlade koji sada dobijaju formalni karakter.

“Sa ciljem da se što prije postigne dogovor, čime će se spriječiti gubitak vremena na teme i pitanja od kojih je korist imala privilegovana grupa ljudi”, naveli su iz te partije.

Oni su kazali da će Spajić imati zadatak da konstituiše novu izvršnu vlast koja će unaprijediti životni standard svih građana Crne Gore i ubrzati put ka punopravnom članstvu države u Evropskoj uniji.

Iz PES-a su zahvalili na podršci poslanicima novog saziva Skupštine Crne Gore.

“Zahvaljujemo svim poslanicima koji su na principijelnoj demokratskoj osnovi podrškom za mandat pobjedniku parlamentarnih izbora dali i mogućnost da se realizuje vizija PES-a”, navodi se u saopštenju.

