Penzionisanim prosvjetarima zahvalnice za doprinos razvoju obrazovnog procesa

Podgorica, (MINA) – Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović penzionisanim prosvjetnim radnicima uručila je zahvalnice za doprinos razvoju obrazovno-vaspitnog procesa u Crnoj Gori.

Iz Ministarstva su rekli da je Jakšić Stojanović organizovala danas prijem za prosvjetne radnike koji su se penzionisali u periodu od 1. septembra prošle godine do početka drugog polugodišta.

Ona je zahvalila penzionisanim prosvjetnim radnicima na posvećenosti i predanosti koje su pokazali u toku višedecenijskog rada u učionici.

Jakšić Stojanović je zahvalila prosvjetnim radnicima što su posvetili život najmlađima i što su dali veliki doprinos u školovanju brojnih generacija.

“Računamo na vašu pomoć i na to da ste spremni da podijelite svoja neprocjenjiva znanja i iskustva sa mladim generacijama prosvjetnih radnika, kako bismo zajedno – kroz spoj mladosti i iskustva, kreirali bolje uslove za obrazovanje nasih najmlađih“, istakla je Jakšić Stojanović.

Navodi se da je Jakšić Stojanović penzionisanim prosvjetnim radnicima uručila zahvalnice za doprinos razvoju obrazovno-vaspitnog procesa u Crnoj Gori, kao i prigodne poklone.

