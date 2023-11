Nikolić: Mandić nastavio sjednicu Skupštine bez prisustva poslanika

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić nastavio je danas sjednicu parlamenta bez prisustva poslanika, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je na društvenoj mreži X objavio da se danas u Skupštini Crne Gore desio skandal.

„Mandić je, bez prisustva poslanika, konspirativno nastavio sjednicu parlamenta, a da pritom nije bilo obavještenja na sajtu te institucije, niti su poslanici informisani o nastavku rada sms-om ili mailom“, naveo je Nikolić.

Na YouTube kanalu Skupštine emitovan je prenos uživo, u trajanju od četiri minuta i 40 sekundi, u kojem Mandić kaže da „nastavljaju prvu sjednicu Drugog redovnog zasjedanja u ovoj godini“.

Mandić je, nakon toga, pročitao imena članova nove Vlade koji su podnijeli ostavke na mjesto poslanika zbog nespojivosti funkcije.

„Saglasno Poslovniku, objavljujem da Skupština konstatuje ostavke, čime im prestaje mandat poslanika, o čemu ćemo obavijestiti Državnu izbornu komisiju (DIK), radi sprovođenja postupka popune upražnjenih poslaničkih mjesta“, kazao je Mandić.

On je, nakon toga, rekao da daje pauzu da bi se DIK sastao i podnio Skupštini izvještaje o popuni upražnjenih poslaničkih mjesta.

„Kako bi Skupština, u punom sastavu, nastavila rad“, dodao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS