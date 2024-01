MVP: Važno da se dvojica ministara odbrane uskoro sastanu i razgovaraju o neriješenim pitanjima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) žali zbog toga što je hrvatski ministar odbrane otkazao susret sa crnogorskim kolegom dodajući da smatraju važnim da se dvojica ministara uskoro sastanu kako bi razgovarali o svim neriješnim pitanjima.

Iz MVP su ukazali da je temeljno opredjeljenje vanjske politike Crne Gore njegovanje dobrosusjedskih odnosa i spremnost na otvoren i iskren dijalog o međudržavnim pitanjima.

Oni su rekli da su uvjereni da je to okvir u kojem mogu razmjenjivati argumente i razgovarati o svim neriješenim pitanjima, uključujući i ona oko kojih imaju različite pozicije.

Kako se navodi, spremnost za rješavanje svih pitanja u duhu prijateljskih odnosa i NATO savezništva potvrđena je u razgovorima dva ministra vanjskih poslova tokom nedavne, zvanične posjete Filipa Ivanovića Hrvatskoj, kao i tokom boravka Gordana Grlića Radmana u Crnoj Gori, povodom obilježavanja Dana hrvatskog naroda.

Iz MVP su podsjetili da postoji obostrani interes za trajno rješavanje otvorenih pitanja, prvenstveno bilateralnim putem, kroz pregovore.

„Ili, ukoliko se, bilateralnim dijalogom ne dođe do rješenja, posredstvom nekog od uobičajenih međunarodnih instrumenata za prevazilaženje ovakvih i sličnih izazova“, dodaje se u saopštenju MVP.

Oni su rekli da pozdravljaju i izjavu Grlića Radmana koji je potvrdio takav pristup definisanju rješenja prihvatljivih za obje strane.

Iz MVP su podsjetili da je, tokom posjete Hrvatskoj, bilo riječi i o pitanju Prevlake, uz saglasnost da se obje strane dodatno aktiviraju, u cilju pronalaženja obostrano prihvatljivog rješenja.

„S tim u vezi, očekuje se da se uskoro formira nova međuresorska Komisija koja će se, između ostalog, baviti pokretanjem bilateralnih razgovora o ovom pitanju“, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su kazali da su u vezi sa spomen obilježjem u Morinju, više puta ukazivali da spomen-ploča treba da postoji.

„Razlog, još uvijek, neriješenog statusa su procedure za njeno postavljanje, kojima se bave nadležne institucije“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je intencija MVP, o kojoj otvoreno razgovaraju sa hrvatskom stranom, da se založi za postojanje spomen-ploče u Morinju, uz puno poštovanje zakonskih procedura i uz prethodni dogovor i saglasnost dviju strana.

Iz MVP su rekli da su kontakti i susreti zvaničnika dvije zemlje na visokom nivou redovni, dobri i intenzivni.

„U tom kontekstu, cijenimo važnim da se uskoro sastanu i dva ministra odbrane, kako bi u duhu prijateljskih i savezničkih odnosa, razgovarali o svim neriješenim pitanjima“, dodaje se u saopštenju MVP.

Oni su poručili da će Crna Gora, kao odgovorna i kredibilna članica NATO i predvodnik u procesu evropskih integracija u regionu, nastaviti da baštini otvoreni dijalog sa savezničkom Hrvatskom.

