Milatović: Predložiću Spajića za mandatara za sastav nove vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predložiće Skupštini da mandatar za sastav nove vlade bude lider pokreta Evropa sad Milojko Spajić.

Milatović je to saopštio na konferenciji za novinare na Cetinju, nakon što je u proteklih deset dana obavio konsultacije sa predstavnicima 18 političkih subjekata zastupljenih u parlamentu.

PES je na parlamentarnim izborima u junu osvojio najviše glasova i u Skupštini će imati 24 poslanika.

Spajić, po Ustavu, nakon dobijanja mandata ima rok od tri mjeseca da obezbijedi podršku najmanje 41 poslanika i da sastavi vladu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS