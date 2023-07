Milatović: Naredne sedmice konsultacije o mandataru

Podgorica, (MINA) – Konsultacije o mandataru počinju naredne sedmice, najavio je predsjednik Crne Gore Jakov Miltović.

On je novinarima, nakon proslave 227 godina od Martinićke bitke, rekao da kad su u pitanju pregovori o formiranju vlade, kazao da svi politički akteri treba da pokažu značajnije veću dozu odgovornosti prema građanima i građankama u Crnoj Gori.

„Građanima je potrebna stabilna, proevropska vlada i negdje se zalažem da vlada bude takva“, kazao je Milatović, prenosi portal RTCG.

Komentarišući hapšenje bivšeg šefa policije Veselina Veljovića, Milatović je iskazao punu podršku državnim organima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„Njihov posao je upravo borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Nažalost čini mi se da ovo poslednje hapšenje govori o tome, uz prezumpciju nevinosti, kakvi su ljudi u prethodnom periodu vršili značajno visoke funkcije u Crnoj Gori“, rekao je Milatović.

Prema njegovim riječima, upravo oni koji su trebali da se bore protiv kriminala i korupcije „izgleda da su često bili glavni dio organizovanog kriminala i korupcije“.

Milatović je kazao da njegov stav nije obavezno vraćanje vojnog roka.

„Problem koji trenutno ima vojska Crne Gore je nedovoljna popunjenost, i to govori da je naša vojska nedovoljno atraktivna. Što se tiče vojnog roka znate da tu postoje različite prakse u svijetu, moj stav nije vraćanje obaveznog vojnog roka, ali svakako treba otvoriti tu temu“, rekao je Milatović.

On je kazao da je društvo nedovoljno pripremljeno za bilo kakvu vrstu prirodnih nepogoda, i da uloga vojske mora biti dodatno razvijena za te stvari.

„Neki broj mladih ljudi bi možda i odabrali dobdrovoljno služenje roka, što bi im se priznalo kao neka vrsta pripravničkog staža ili neki drugi vid obuke, ili bi neki dio njih ostao da budu profesionalni vojnici, sve je stvar neke strategije koja se mora ozbiljno posmatrati i razvijati u narednom periodu“, kazao je Milatović.

