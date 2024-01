Izborna reforma ključna za regularnost izbornog procesa i EU integracije

Podgorica, (MINA) – Sprovođenje izborne reforme biće ključno za funkcionalnost političkog sistema, regularnost izbornog procesa, ali i evropske integracije, kazao je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

Koprivica se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao sa predstavnicima kancelarije Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) u Crnoj Gori.

On je istakao da je u atmosferi dijaloga i konsenzusa, koja je produkovana pravosudnim imenovanjima, dogovorom o popisu i usvajanjem reformskih zakona, neophodno nastaviti i sprovesti proces sveobuhvatne reforme izbornog zakonodavstva.

„Posljednji izvještaj OEBS/ODIHR-a govori da su uslovi za izbore bitno izmijenjeni u odnosu na raniji period i da je formiran demokratski ambijent za njihovo održavanje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da ostaje izazov sprovođenja preporuka OEBS/ODIHR-a, upotpunjavanja pravnog okvira za izbore.

U tom cilju, kako je saopšteno, Vlada podržava formiranje i rad skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, uz spremnost na proaktivnu ulogu i pomoć na stručnom i političkom nivou.

„Preduzimanje izborne reforme biće od ključnog značaja za funkcionalnost političkog sistema, regularnost izbornog procesa, ali i za EU integracije“, naglasio je Kopricica.

Direktorica kancelarije NDI u Crnoj Gori, Slavica Biljarska Mirčeski, istakla je da je NDI organizacija koja radi na više različitih sfera, ali da je integritet izbornog procesa oblast u kojoj organizacija ima vodeću ekpertizu.

„Ona je podijelila spremnost da NDI pruži skupštinskom Odboru ekspertizu i podršku”, kaže se u saopštenju.

Biljarska Mirčeski je istakla da pozdravljaju spremnost države da krene u reformu izbornog procesa u koji će građani imati povjerenje.

„Ona je, u daljem razgovoru, apostrofirala stav NDI-a po kojem je bitno da proces izborne reforme bude inkluzivan, transparentan i da uliva povjerenje građana“, navodi se u saopštenju.

Biljarska Mirčeski je dodala da smatra da neke teme zahtjevaju širu diskusiju i drugih zainteresovanih strana.

Ona smatra da ne treba ispustiti dobar momenat, ali da isto proces ne treba proces da bude ishitren i ograničen strogo postavljenim rokovima.

„Gošće su upoznale Koprivicu da kancelarija NDI radi na izradi analiza i materijala iz oblasti izbornog zakonodavstva, koje će učiniti dostupnim članovima Odbora i svim zainteresovanim stranama“, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su naveli du uvjereni da se radi o početku produktivne saradnje i otvorenosti u budućem radu svih strana, kao partnera u tom veoma značajnom procesu.

