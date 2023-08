Građani najviše vjeruju tradicionalnim medijima

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore, kada je u pitanju informisanje o političkim dešavanjima, najviše vjeruju tradicionalnim medijima, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje (CeMI).

Istraživanje „Mediji, dezinformacije i spoljni uticaj u Crnoj Gori“, sprovedeno od 3. do 9. juna, pokazalo je da 48,5 građana najviše vjeruje tradicionalnim medijima u koje spadaju televizija, štampani mediji i radio.

Direktor CeMI-ja Zlatko Vujović je, predstavljajući istraživanje, rekao da se više od trećine građana o političkim dešavanjima informiše preko socijalnih mreža – Fejsbuk /Facebook/, Tviter /Twitter/, Tik-Tok i Instagram.

“Mladi prednjače kada je u pitanju informisanje preko društvenih mreža”, kazao je Vujović.

On je naveo da građani, kada je riječ o informisanju o političkim dešavanjima, najviše povjerenja imaju u tradicionalne medije.

“Značano manje od toga su informacije koje građani dobijaju putem socijalnih mreža”, kazao je Vujović.

On je rekao da ispitanici najviše povjerenja imaju u grupaciju Vijesti, odnosno u televiziju (TV) 49,1 odsto, a u portal 42 odsto.

Slijedi Radio-televizija Crne Gore (RTCG) sa 40,4 odsto, dnevne novine (DN) Vijesti 40 odsto i DN Dan 36,1 odsto.

Istraživanje je pokazalo da građani najmanje vjeruju portalu Borba.me, TV Adrija i E.

Vujović je rekao da više od polovine građana smatra da Crna Gora treba da ima najbliže odnose sa Evropskom unijom (EU) – 56,2 odsto, slijedi Srbija 27,2 odsto, Rusija sedam odsto, Sjedinjene Američke Države (SAD) 6,5 odsto i Kina jedan odsto.

On je kazao da je EU češće izbor mlađih, dok ispitanici od i preko 65 godina smatraju da Crna Gora treba da ima najbliže odnose sa Srbijom.

Istraživanje je pokazalo da građani smatraju da na bivšu parlamentrnu većinu – nekadašnji Demokratski front, Građanski pokret URA, Socijalističku narodnu partiju i Demokrate, najveći uticaj ima Srbija 41,1 odsto.

Građani su naveli da na tada vanparlamentarni Pokret Evropa sad najviše uticaja ima EU, 45,9 odsto, a na opozicione Demokratsku partiju socijalista, Socijaldemokrate, Socijaldemokratsku partiju i Bošnjačku stranku takođe EU, 57,6 odsto.

Vujović je rekao da su građani ocijenili da Srbija najveći uticaj ima na portal Borba.me, IN4S, DN Dan, Radio-televiziju Nikšić, Vijesti, dok najmanji uticaj ima na portal CdM, M portal i TV E.

Građani su naveli da EU najveću uticaj ostvaruje na RTCG, CdM, Gradsku TV i TV E.

Vujović je pojasnio da uticaj ne znači da predstavnici stranih država “zovu i pritiskaju medije” nego da se mediji trude da promoviše njihove stavove.

Građani, kako je naveo, smatraju da SAD najviše uticaja imaju na RTCG, slijedi Gradska TV, Antena M i CdM.

Vujović je rekao da je značajan udio ispitanika, 38,5, naveo da je tokom predsjedničkih izbora bio izložen ubjeđivanju za koga da glasa, a da je tri odsto reklo da im je nuđen novac tim povodom.

Građani su, odgovarajući na pitanje da li će sadašnji predsjednik države Jakov Milatović sporovoditi politiku “srpskog sveta” u Crnoj Gori, u većini, oko 60 odsto, kazali da to nije tačno ili je vjerovatno netačno.

Vujović je dodao da je oko 27 odsto građana reklo da su ti navodi tačni ili vjerovatno tačni.

Na pitanje koje je bilo aktuelno u toku predsjedničke kampanje o, kako je rekao Vujović, nekom dovogoru između lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandić i bivšeg šefa Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, preko 50 odsto građana odgovorilo je odrično.

“Nekih 30-ak odsto građana smatralo je da Đukanović i Mandić sarađuju”, rekao je Vujović.

