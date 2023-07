DPS: U Andrijevici suspendovan pravni poredak

Podgorica, (MINA) – U opštini Andrijevica je suspendovan pravni poredak, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i zatražili reakciju Vlade kako bi se stvorili uslovi za nesmetano održavanje sjednica Skupštine Opštine (SO).

Kako je saopšteno iz DPS-a Andrijevica, nakon što danas nije bilo moguće održati sjednicu SO Andrijevica, na kojoj je trebalo da se raspravlja o inicijativi za smjenu predsjednika Opštine Željka Ćulafića, može se konstatovati samo jedno.

“Da je u našoj opštini suspendovan pravni poredak”, poručeno je iz andrijevačkog DPS-a.

Oni su naveli da je potpuno neovlašćeno, grupa ljudi prijeteći prisutnim odbornicima, prekinula održavanje sjednice.

Kako se navodi, među tom grupom bilo je bezbjednosno interesantnih lica, osuđivanih za teška krivična djela, između ostalog i za pokušaj ubistva.

“Time smo dobili epilog da se Andrijevicom više ne upravlja iz zgrade Opštine, niti odlukama koje donosi odbornička većina, koja odavno već ne postoji, nego se to sada čini prisilom od strane pojedinaca, odnosno grupe ljudi iz kriminalnih struktura”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a Andrijevica pozvali su ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića kao i premijera Dritana Abazovića da hitno reaguju.

“Kako bi se stvorili uslovi za nesmetano održavanje sjednica SO Andrijevica, procesuirala grupa lokalnih bandita i u Andrijevici povratila vladavina prava i atmosfera redovnog stanja”, dodaje se u saopštenju.

