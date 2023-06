CGO: Mladi bolje zastupljeni u ovogodišnjim izbornim programima

Podgorica, (MINA) – Učesnici nedavno održanih parlamentarnih izbora posvetili su određen nivo pažnje poziciji djece i mladih kroz izborne programe, predlažući mjere koje se odnose na poboljšanje kvaliteta njihovog života, saopšteno je iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su rekli da se to odnosi na skoro 80 odsto od ukupnog broja učesnika, odnosno 12 izbornih lista, uz napomenu da jedna lista nije imala pisani izborni program.

Kako su rekli iz CGO-a, procentualna zastupljenost mladih u programima izbornih listi varirala je od najviše 17,4 odsto kod Hrvatske građanske inicijative, preko 11 odsto kod liste predvođene Demokratskom partijom socijalista zatim 9,7 odsto kod Albanske alijanse.

Na izbornoj listi koalicije Socijalističke narodne partije i Demosa mladi su bili zastupljeni 9,1 odsto, sa 5,8 slijedi Pokret Evropa sad, Albanski forum 4,8, Pokret za promjene 3,8 i Preokret 3,5 odsto.

Dodaje se da su mladi najmanje bili zastupljeni kod Bošnjačke stranke i građanske liste “Da. Mi možemo za građansku Crnu Goru” sa 2,4 odnosno 1,3 odsto.

Iz CGO-a su konstatovali da su političke partije, učesnice održanih parlamentarnih izbora, posvetile određeni nivo pažnje mladima u svojim izbornim programima.

“Ali i da je dosta prostora za sadržajno, a posebno akciono, unapređenje pozicioniranosti mladih”, kaže se u saopštenju CGO-a.

Oni su naveli da ostaje da se vidi i da li će oni politički subjekti koji budu vršili vlast u narednom periodu sprovesti u djelo data obećanja koja se odnose na mlade i njihov položaj u Crnoj Gori.

“I time popraviti narušeno povjerenje koje mladi imaju kada su u pitanju političke partije”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS