Begović: Procesuiranje učinilaca krivičnih djela zasluga isključivo tužilaca

Podgorica, (MINA) – Procesuiranje učinilaca krivičnih djela nije zasluga ni izvršne, ni zakonodavne vlasti, nijedne političke partije, već isključivo i jedino tužilaca, poručila je vršiteljka dužnosti (v.d.) vrhovne državne tužiteljke (VDT) Tatjana Begović.

Begović je, na konferenciji Dani tužilaca Crne Gore, rekla da je iza njih zahtjevna godina na različitim nivoima.

“Uprkos izazovima, državno-tužilačka organizacija predanim radom uspjela je da dokaže i pokaže da je riječ o instituciji čiju kredibilnost niko ne može da dovede u pitanje“, kazala je Begović.

Ona je podsjetila da istraživanje koje je VDT realizovalo uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, pokazalo rast povjerenja građana u crnogorska tužilaštva.

Begović je navela da ih taj podatak ohrabruje da nastave istim tempom i radom koji je zasnovan isključivo na Ustavu i zakonu, u kom nema zaštićenih i privilegovanih.

Ona je kazala da podatak o rastu povjerenja u tužilaštvo dok se nalazi u v.d. stanju, potvrđuje riješenost tužilaštva da, uprkos ograničenosti takvog mandata, ostvare dugoročne reforme u toj organizaciji.

Begović je poručila da je krajne vrijeme da se u parlamentu izabere VDT u punom mandatu.

Ona smatra da je prava prilika da se svi zapitaju na koji način se dugoročne reforme i planovi za višegodišnji period mogu ostvariti za šest mjeseci.

Begović je kazala da se nada da će novi saziv parlamenta shvatiti značaj odluke koja se od njih očekuje i koja će doprinijeti da bude obezbijeđen dugoročni kontinuitet započetih reformi u državno-tužilačkoj organizaciji.

Ona je rekla da možda nijesu bili dovoljno glasni kada su u pitanju pohvale na račun njihove saradnje na međunarodnom i regionalnom nivou.

„Upravo zbog toga ću iskoristiti priliku da podsjetim da je kvalitet naše saradnje sa Evropskom jedinicom za pravosudnu saradnju prepoznat na najvišim nivoima Eurodžasta“, rekla je Begović.

Ona je kazala da su osim, međunarodne i regionalne, na unutrašnjem planu nastojali da unaprijede saradnju i sa nevladinim sektorom (NVO), otvarajući im vrata za dobronamjerne sugestije u cilju poboljšanja efikasnosti u radu.

Begović je rekla da su uvažili i inicijativu NVO sektora.

„Nadležnim državnim tužilaštvima ukazali smo na obavezu da intenziviraju rad i sa posebnom pažnjom prate predmete formirane protiv učinilaca krivičnih djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i da u tim postupcima hitno preduzimaju sve neophodne radnje u cilju što bržeg donošenja odluka“, navela je Begović.

Ona je, govoreći o slučajevima torture, rekla da je dat je nalog da se završeni predmeti dodatno analiziraju u cilju preispitivanja odluke, kao i da se ažurira rad u predmetima koji su u toku.

Begović je rekla da su svjesni da su u prethodnom periodu zasluge za njihove rezultate sebi pokušavali da pripišu sa različitih adresa.

Ona je kazala da je za gonjenje učinilaca krivičnih djela nadležno samo i jedino Državno tužilaštvo.

„Procesuiranje učinilaca krivičnih djela nije zasluga ni izvršne, ni zakonodavne vlasti, ni jedne političke partije, već isključivo i jedino vaša i na tome vam čestitam“,

