Adžić: Vinovnik incidenta u Utjehi doveden u OB Bar

Podgorica, (MINA) – Vinovnik današnjeg incidenta u Utjehi doveden u Odjeljenje bezbjednosti (OB) Bar radi izjašnjenja na okolnosti, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Na društvenim mrežama objavljen je danas video snimak u kojem se vidi kako muškarac koji je zakupac plaže u Utjehi u Baru, tjera grupu ljudi sa plaže zbog djevojke koja nosi burkini.

Adžić je na Tviteru /Twitter/ rekao da je policija brzo reagovala i da očekuje adekvatan odgovor tužilaštva.

“Identifikovan vinovnika incidenta i doveden u prostorije OB Bar radi izjašnjena na okolnosti koje su se dogodile u mjestu Utjeha”, naveo je Adžić u objavi.

On je rekao da je o incidentu obaviještena tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Baru kao i tužiteljka u Višem državnom tužilštvu u Podgorici.

Zakupac plaže Dragan Đurović je u izjavi za Radio Bar poručio da je zabranjeno kupanje u odjeći na bazenu, i da je snimak isječen da ispadne da on mrzi muslimane.

