Abazović: Zapadni Balkan mora da promoviše stabilnost ako želi da bude dio EU

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan mora da promoviše stabilnost ukoliko želi da bude dio Evropske unije (EU), rekao je premijer Dritan Abazović.

On je na ministarskom sastanku u okviru Berlinskog procesa koji se održava u Tirani, kazao da Crna Gora stoprocentno prati spoljnu politiku EU.

“Budućnost Zapadnog Balkana je u bliskoj saradnji i uklanjanju svih prepreka na putu pomirenja i napretka“, kazao je Abazović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je naznačio da je “promovisanje stabilnosti u regionu neophodno ukoliko želimo biti dio EU”.

Abazović je, kako se navodi, pozvao države regiona i EU da svojim izjavama doprinose uspostavljanju dugoročne stabilnosti, kao zalog zajedničke evropske budućnosti.

„Komšije s druge strane granice ne treba posmatrati kao neprijatelje, već kao partnere i prijatelje neophodne za saradnju“, kazao je Abazović dodajući važnost infrastrukturnog povezivanja država regiona u cilju bržeg ekonomskog napretka.

Abazović je naglasio posvećenost Crne Gore Berlinskom procesu, navodeći kao primjer da je država prva i za sada jedina koja je donirala Kulturnom fondu mladih Zapadnog Balkana.

U saopštenju se navodi da je Kulturni fond mladih Zapadnog Balkana višegodišnji projekat namijenjen organizacijama koje se bave temama, vezanim za kulturu i mlade u kojima učestvuje šest država Zapadnog Balkana, uz finansijsku podršku Federalne vlade SR Njemačke Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

“U ciju pospješivanja regionalne saradnje i zajedničkih evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana, Crna Gora podržava inicijative koje se odnose na promociju dobrosusjedskih odnosa, međusobno razumijevanje i saradnju u oblastima od zajedničkog interesa”, kaže se u saopštenju.

