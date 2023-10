Abazović: Dogovorena evakuacija državljana Crne Gore iz Izraela

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abzović saopštio je da je u dogovoru sa predstavnicima nacionalne avio-kompanije To Montenegro dogovorena evakuacija crnogorskih građana iz Izraela.

Abazović je rekao da Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) u kontaktu sa crnogorskim građanima i sa počasnim konzulom Crne Gore Nimrodom Rinotom, pripremaju spisak potencijalnih putnika koji su ostali u Izraelu a čiju će evakuaciju organizovati.

“Jutros smo zajedno sa našom nacionalnom kompanijom To Montenegro dogovorili zajedničke aktivnosti za evakuaciju naših državljana usljed narušavanja bezbjednosne situacije u Izraelu”, kazao je Abazović na platformi X.

On je naveo da je zadužio sve nadležne institucije da prioritetno djeluju u cilju evakuacije crnogorskih građana i zaštiti njihove lične sigurnosti.

“Crna Gora ostaje posvećena miru i poziva na prekid terorističkih napada i svakog drugog oblika nasilja”, kazao je Abazović.

On je poručio da crnogorski državljani mogu da računaju na podršku države u svakom dijelu svijeta.

Abazović je na uloženom naporu zahvalio MVP, Ministarstvo odbranu, menadžmentu kompanije To Montenegro kao i Rinotu.

