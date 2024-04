U utorak nastavak radova na mreži, isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 9. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara, dio Zabjela, ulica Rusa Radulovića, Kragujevačka, dio ul. Kosmajske i Vinogradske, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, dio Kosora, dio Bulevara Oktobarske revolucije, dio ul. Džan, Vlada Martinovića, Mirka Vešovića i Đečevića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 11 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratktorajna isključenja).

– u terminu od 08 do 12 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajno isključenje).

– u terminu od 08 do 15 sati: Luke, Jelenak, Kula Lakića, Poljica, Ivanj Uba, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Komunice, dio Suka.

– u terminu od 11 do 14 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke , preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Vilusa, Straševina – Barake, Ul. Budoška, Ul. Vrtačka, dio Straševine, Bukovik.

– u terminu od 09 do 17 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Kunak, Stubički kraj, Jovan Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Unač, Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

Bar

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha), potrošači na području Veljeg Sela, Kunja, Karastana, Duškića, Pelikovića i Gorane..

– u terminu od 09 do 13 sati: naselje Čeluga oko pekare “Montenegro”.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Pinješ 2 / Kosovska ulicaz, dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Briska Gora, Zoganje, Brdela, Gač.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Autokamp – Vrbice.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Presjeka.

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati: Gomila, Ratiševina, Sutorina, Tijesni Klanac, Mojdež,, Kulinovići, Andrići.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Mašte, dio sela Goražde, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjeglička naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naseljaTaluma(Potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Talum 2)i Tunel Tifran, Selo Zagorje, dio prigradskog naselje Donje Luge.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 13 sati: Ravni, Krstac – Šundeci, Gojakovići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Dobrilovina.

– u terminu od 09 do 15 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Drndari.

– u terminu od 08 do 16 sati: Izlasci, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 14 sati: Medanovići, Banje selo.

– u terminu od 09 do 16 sati: Sutivan

– u terminu od 09 do 17 sati: Strojtanica, Čokrlije, Rajkovići, Mahala, Krstače, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dosuđe.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica, Murino i dio sela Brezojevice.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Male Krće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gržice.

Žabljak

– u terminu od 10 do 15 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Hotel Polar Star, Šumanovac.

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati: Bijela.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

