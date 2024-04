U utorak isključenja struje u više opština zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 30. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče, Kastrat, Gornja Vrbica, Bezjovo, dio Potoka

Danilovgrad

-u terminu od 7:00 do 19:00 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 7:00 do 19:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Suka, dio Grba, dio Komunice

Cetinje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvori i Kobilji Do

Plužine

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje, Kneževići, Zaborje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bobotovo Groblje, Bukovik, dio Kuta, dio Vilusa

Bar

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Priobalno području u Sutomoru kod pristaništa, dio potrošača u Barskom polju ispod Volujice., potrošači na području Grdovića, Veljeg Sela, Kunja, Karastana, Duškića, Pelikovića i Gorane.

-u terminu od 12:00 do 14:45 sati: Bijelo Brdo, Bijeli Kamen, Gola Glava, Oćas, Možura , Belveder, Možura Deponija

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: objekat “Okova” i objekti oko “Okova”, dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: upravna zgrada CEDIS-a, par objekata kod upravne zgrade

Kotor

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: dio potrošača na šetalištu od gradske plaže do Fakulteta za pomorstvo

-u terminu od 9:30 do 12:00 sati: dio potrošača u Starom gradu, od Katerdale Sv. Tripuna do Gurdića

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Presjeka

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Radetina

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trpezi, dio sela Radmanci

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde, dio sela Mašte

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja, dio sela Tršnjevo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Donja Polja, Selišta, Donja Štitarica, Krstac, Šundeci, Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero, Dobrilovina

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Babljak, Izlasci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rogobore, Babljak, Smrčje

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kruševo, Unevina, Njegnjevo, Potkrajci, Slijepač most, Rakita, Bojišta

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ličine

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Ostrelj, Jablanovo, Nikoljac, Čokrlije

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Vukovo Brdo

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Male Krće

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Savin Kuk, Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Tepca

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bijela

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

