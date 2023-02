U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 21. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Zlatice prema Strelištu, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Grup, dio Kosića, Jastreb, dio Mamućevine, Sušica, Koljat, dio Lazina, dio Poglavica, Maljat, Kokotovac, Gornji Zagarč, Centar Danilovgrada.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ždrebaonik, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno (kratkotrajna isključenja).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Međice, Vučica, Taraš Vojna (Ministarstvo odbrane), dio Grlića.

– u terminu od 10 do 12 sati: Glava Zete i Dobro Polje.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Paprati.

– u terminu od 09 do 16 sati: Dodoši.

– u terminu od 09:30 do 12 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

– u terminu od 11 do 14:30 sati: Čevo, Preduzeće Monteks na Čevu.

Podgorica/Tuzi

– u terminu od 09 do 17 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Koravlica, dio Brezovika, dio Gornjeg Polja, dio Ozrinića, Bršno i Dabovići.

– u terminu od 10 do 12 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do.

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Vodovodne pumpe u Orahovu (Virpazaru), sela Orahovo, Dupilo, Popratnice, Bujići, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi i Šiševići, naselje Dubrava.

Budva

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Repetitor Možura, Brdela, Briska Gora, Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke.

– u terminu od 09 do 12 sati: Fraskanjel.

Herceg Novi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Žvinje- Špulje i Sutorina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Repaji, Zelenika, Sasovići Kuti.

– u terminu od 09:40 do 11:30 sati: Baošići, Đenovići.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i katuni: Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Dubrave, Lećevišta.

– u terminu od 09 do 16 sati: Radulići, Pavino Polje, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Sutivan, Božovića Polje i Voljavac.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Ljuta, Lugovi, Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450, Paljevine, Ljevišta, Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, Sjerogošte.

– u terminu od 08 do 16 sati: Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’), Smira.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Polja i Štitarica 2.

– u terminu od 09 do 14 sati: Gojakovići

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Dobrodole, dio sela Lagatore.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Gornja Rženica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Njeguš.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

