Zbog radova u ponedjeljak isključenja struje u nekoliko opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 20 maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:15 do 12:15 sati:dio Zabjela oko Vodovoda, dio Zabjela i Zelenike između Vodovoda, Dajbabskog brda i Vojislavljevića i dio oko fabrike “19. decembar” (moguća kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 12:15 do 13:15 sati: dio Zabjela – Vodovod, Južna Kapija, oko pasarele, soliteri, ugao ulica 27. marta i Radosava Burića, samački hotel i dio oko njega, ambasada Kine i dio oko nje, klinika Codra i dio oko nje, vile Ljubović i dio oko njih i zgrada Gradnje Promet (moguća kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 14 do 17 sati: Ulica 8 marta oko Titeksa, nova ulica između ulica 8. Marta i Iva Vizina

Ulcinj

-u terminu od 09 do 15 sati: dio naselja Gornji Štoj, od skretanja za Adu Bojanu do crkve Sv.Nikole

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Tršnjevo

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Radmanci

Rožaje

-u termini od 09 do 14:30 sati: Dio sela Besnik

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

