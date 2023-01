U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 10. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8 do 15 sati – dio Dahne prema Dajbabama, ulice Romanovih i Milana Mladenovića.

Danilovgrad

– u terminu od 8 do 15 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama i Ciglana.

Tuzi

– u terminu od 8 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Ulcinj

– u terminu od 8 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela i repetitor Možura;

Bar

– u terminu od 7:30 do 18 sati – naselje Utjeha.

Bijelo Polje

– u terminu od 9 do 16 sati: Rakonje, Nedakusi, Strojtanica, Vrh i Voljavac.

Kolašin

– u terminu od 8 do 16 sati – Smira i Ulica Jagoša Simonovića (traforeon ‘Spomen dom’);

– u terminu od 8 do 17 sati – Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski-centar 1450 i Paljevine;

– u terminu od 8 do 15 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica i Sjerogošte.

Mojkovac

– u terminu od 8 do 15 sati – Bjelojevići i Gornja Polja;

– u terminu od 9 do 13 sati – Donja Polja;

– u terminu od 9 do 14 sati – Jakovići.

Rožaje

– u terminu od 9 do 14:30 sati – Bukovica.

Petnjica

– u terminu 8:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

Gusinje

– u terminu 9 do 14:30 sati – dio sela Vusanje i Izvori.

Berane

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Goražde.

Andrijevica

– u terminu od 8:30 do 14:30 sati – dio sela Gračanica.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS