U srijedu isključenja struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 20. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Lopari, Rašovići, Ledine.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Kakaricke iznad kasarne Masline, ulica Ludviga Kube, Ulica Nikole Tesle, dio Zabjela – ul. Vojislavljevića, dio ul. Đura Jakšića, Ksenije Cicvarić, Romanovih, Princeze Ksenije i Janka Đonovića, dio Doljana – Mosorska ulica i dio ulica: Pohorske, Orjenske, Balkanske, Lovćenske i Savske, Liješnje.

Podgorica / Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Benziska pumpa Dak Petrol (Nikšićka magistrala) i dio potrošača oko nje.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Crna Gora Cop u Grliću, gimnazija Danilovgrad, kasarna, dio Glavice, naselje iza hotela Perjanik, Zagreda, dio Grlića, Filendar, dio Ćurioca i dio Orje Luke (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 15 sati: preduzeća u Ćuriocu: Okov i naselje oko njega, Vuković, Voštar, Stefani 91, Đurović i naselje oko njega, Garmin, Ramini, Montenomaks, Fru Monte, Velje Polje, Orašje, Oraška Jama, Sladojevo Kopito.

Podgorica / Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobotovo Groblje, Gradačka Poljana, Baljački Do, Budoška, dio Straševine, Straševska, Željeznička, Stubička, dio Kličeva, Šavnička, dio Bulevara 13 jul.

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Dom zdravlja, zgrada Drvoimpexa, hotel Onogošt, Tehnopolis, Auto Moto, Gimnazija, dio Rastoka, Mlin, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, dio Starog Pazarišta, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, naselje iza Pivnice, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine, Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, Ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM.

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Komplet Župa Nikšićka, Seoca, Rudnici boksita.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Mratinje-Selo, Tara-Grab, Šćepan Polje, Paklice, Carina-Šćepan Polje, Brijeg.

Bar

– u terminu od 07:30 do 14:30 sati: Dio potrošače Dubrave 1, ul.126 do ul 131.

– u terminu od 08 do 14 sati: Bujići, Gluhi do, Litine, Limljani, Pozanje, Karuče.

– u terminu od 08:30 do 12 sati: Potrošači na području Bjeliša/Mandarića, Zupci, Tuđemili i potrošači na Sutormanu.

Budva

– u terminu od 09 do 12 sati: Stanišići, Lapčići, Di Bar.Brajići, Duletići, Jelen Do, Gornji Pobori, Pobori, Stanjevići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: dio naselje Đerane (dio ulice 28. decembra kod apartmana Marini).

– u terminu od 08 do 15 sati: Kolomza, Pistula, Možura.

Kotor

– u terminu od 08:30 do 09 sati: Paprati, Šišići, Popova Ulica.

– u terminu od 09 do 12 sati: Sveta Vrača 1, donji dio naselja.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio potrošača oko Vile Karmen (Prčanj).

– u terminu od 10 do 11 sati: dio Lastve, naselje Blato, područje oko restorana Šebelj.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Kamenari iznad trajekta, Jošica, Đurići, Greben, okolina samoposluge i škole Kamenari.

– u terminu od 09 do 10 sati: dio Meljina.

– u terminu od 09 do 16:30 sati: područje oko Turiona i oko 110/35 kV Herceg Novi, naselja Topovi, Rebra, Jačeglav.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Prisoje.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Štitara, Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Banje selo, Zminac, Medanovići, Zaton, Femića krš, Čokrlije, Rajkovići, Krstače, Mahala, Pavino polje, Biokovac, Grubješići, Kičava, Bijeli potok, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Grab, Stožer, Kovren.

– u terminu od 11 do 14 sati: Mojkovačka ulica, Kukulje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Trmanje, Bojići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Vrujca, Ravni, Ljevišta.

– u terminu od 09 do 15 sati: Redice, Bare Kraljske.

– u terminu od 12 do 13 sati: Babljak, Rogobore.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Čuklin, Polja, Kooperacija, Babića polje, Krasića strana, Javorje, Ckara.

– u terminu od 10 do 14 sati: Gojakovići, Naselje Baza – Štitarica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, uže gradsko jezgro Plava – dio ulica Racina i Ribarska

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio Kalačea, Besnik, Malo Polje, Zemljak i Njeguš. (Kratkotrajna isključenja dalekovoda10 kV Bać).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS