U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Momče, dio Meduna, ul. Raka Mugoše i dio Bera.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Ždrebaonik, Vučica, Ministarstvo odbrane, , Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 15 sati: Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Studeno, Bzo, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Glava Zete, Baloče, Ćafa, Studeno i dio Stanjevića Rupa.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Područje Katunske nahije: Ćeklići, Bjelice, Cuce, Resna, Čevo, Velestovo, Barjamovica, Markovina, Lastva Čevska, Ubli, Bijele Poljane, Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane, Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluvi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji.

Zeta

– u terminu od 09 do 13 sati: dio Trešnjice, dio Balabana, Mataguži i Gošići, Odžino Polje.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Višnjića Do i Baljački Do.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Brezna, Bajovo Polje.

– u terminu od 09 do 11 sati: Gornja Brezna, Lug, Podprisoje.

Bar

– u terminu od 07:30 do 18 sati: naselje Baukovo u blizini Islamskog centra, Pobrđe iznad magistrale i Željezničke Stanice-Sutomore, dio naselja Rutke.

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio naselja Tombe i Donjeg Zaljevo uz magistralu..

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio nasejla St.Zgrade Ivanovići I dio naselja Ivo Lole Ribara.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati: Donji Štoj kod Kuzmana, Ivanovića, Bratstvo jedinstvo, Reč, Kodre Dakinje.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Donji Štoj-ul. Sv. Mateu.

– u terminu od 11 do 15 sati: Donji Štoj kod Bregvije.

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Kukuljina.

– u terminu od 08 do 12 sati: Češljar.

– u terminu od 08 do 16 sati: Radovići, Nikovići, Novo Naselje, Rdiševići, Gošići, Sokobanj, Krašići, Maslinjak- prekidi u napajanju u trajanju do 60 min.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 16 sati: Lalovina-Zelenika i Sušćepan –Gomila.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio Božića.

– u terminu od 09 do 17 sati: dio sela Ulotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Zaimovića Livade i Lješnica.

– u terminu od 08 do 16 sati: Lješnica, Ćukovac.

– u terminu od 09 do 16 sati: Nikoljac, Rasovo, Božovića polje, Kanje, Barice i Mirojevići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Smira, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Vrujca, Ravni, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 13 sati: Bjelojeviće.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kula.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Vusanje.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Savin Bor.

– u terminu od 11 do 12:30 sati: kompletno područje Petnjice.

Plav

– u terminu od 10 do 14:30 sati: Hoti.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

– u terminu od 09 do 17 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Crnja i Djuranovića Luke.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

– u terminu od 09 do 17 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija i Jelina Gora.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

