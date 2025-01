U ponedjeljak nastavak radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 20 januara, bez,napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati:Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezovice, Stravče i Kastrat,Ulica II sandžačke brigade, dio Ulica Španskih boraca, dio ulicaŽikice Jovanovića Španca, Ulica Koste Raćina i dio naselja preko Ribnice,Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice,Gola Strana,Ulica Sarajevska, Ulica 8 jula, Ulica Zetskog odreda i Ulica Franca Rozmana,Dio Brskuta,Dio Bioča iznad magistrale,Ulica Ksenije Cicvarić i Stane Tomašević Arnesen

-u terminu od 09 do 15 sati: Ulica 4.Jula i Ulica vladike Visariona Borilovića i pumpa

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Dio Filendara,Dio Komunice,Dio Vučice

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati:Dodoši

Nikšić

-u terminu od 09 do 13 sati:Cerovo

Ulcinj

-u terminu od 08 do 12 sati: dio centra Donjeg Štoja, Maraševa ulica

-u terminu od 08 do 14:45 sati:Zoganje, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Sutjel, Ćurke

Bar

-u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Veljeg Sela, Kunja, Gorane, Duški, Pelinkovića

Kotor

-u terminu od 09 do 11 sati: Bratešići

Budva

-u terminu od 14:45 do 15:30 sati: RP Zavala

-u terminu od 14 do 14:45 sati: Desalonizacija

-u terminu od 09 do 10 sati: Hot.Park , CDS I dio nas Podkošljun

-u terminu od 10 do 10:30 sati:Otp.vode WTE3 (ZEPS)

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Otp.vode WTE4 (Iza Hot.Belwi)

-u terminu od 12:30 do 14 sati:Otp.vode WTE2 (Kod komunalnog )

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati:Donji Lepenac,Radnik (izvod prema Vatrogasnom domu),Siga, Krstac-Šundek, Jakovići, Pobrsijevići, Slatina, Stričine, Jokići, Gojakovići, Bistrica, mHE Ljevak, Kaludra, Gostilovina, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Zaboj, Crvena lokva,Donja Polja

-u terminu od 08 do 13 sati: Gornji Mojkovac (Traforeon ‘Školski centar’)

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Đuđevina, Raičevine, Podi, Ulica, Sreteška gora, Bare, Smira, Drijen, Uljari, Petrova ravan, Sela,Vrujca,Višnje, Jasenova,Bojići

-u terminu od 09 do 15 sati: Smailagića polje,Industrijsko,Policija,Silos,Donje Lipovo,Sjerogošte,Biočinovići 1,Lugovi

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Zaton,Klinac,Zaton-stara škola,Pašića polje,Bistrica,Boljanina,Vlah,Njegnjevo – staro selo,Lipnica

Dobrakovo,Barice,Stožer,Marina ravan,Kostići,Ribarevine,Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna,Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad,Medanovići (dio naselja prema Gimnaziji), Cerovo

Kruševo, Pripčići

Berane

-u terminu od 09do14:30 sati: Zaostro,Crljevine,Skakavac,Lukavica,Štitari,Bubanje,Rujišta,Izbjeglička naselja Kips, Rudeš 1 i 2,dio naseljaTaluma

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Dio sela Božiće

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Selo Kalica,Vrševo i Azane-Opština Petnjica (154 potrošača)

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati:Uže gracko jezgro Plava-Naselje Prnjavor i dio naselja Magaze

Rozaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Uže gracko jezgro Rožaja( dio ulice 30 Septembar dio ulice Maršala Tita), Zejnilagići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

