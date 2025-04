MPCFL: Neriješeno u Petrovcu, pobjede Sutjeske, Arsenala i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Duel vodećih timova u Petrovcu završen je bez pobjednika, dok su fudbaleri Sutjeske, Arsenala i Otrant-Olimpika ostvarili pobjede u 28. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) osvojili .

Petrovac i Budućnost igrali su na stadionu Mitar Mićo Goliš neriješeno 3:3.

Lider šampionata poveo je golom Marka Miličkovića u 35. minutu.

Izjednačio je Zoran Petrović u 46, a novo vođstvo ekipi Budućnosti donio je Ivan Bulatović u 56. minutu.

Sa dva pogotka, Adnan Bašić je u 76. i 81. minutu, donio preokret i vođstvo od 3:2, ali je Andrej Kostić u 90. minutu postigao konačan rezultat.

Sutjeska je na stadionu Tuško polje savladala Dečić 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Boris Kopitović u 60. minutu.

Domaćin je od 32. minuta igrao sa igračem manje nakon isključenja golmana Igora Nikića.

U gostima slavio je i Arsenal, koji je u Bijelom Polju pobijedio Jedinstvo 1:0.

Pogodak vrijedan tri boda postigao je Abdulsamed Abdulahi u 29. minutu.

Ubjedljiv je bio Otrant-Olimpik, koji je na Trening kampu Fudbalskog saveza savladao Mornar 6:2 i prekinuo seriju od tri uzastopna poraza.

Početak meča nije nagovještavao takav ishod, nakon što je Mornar poveo u 26. minutu golom Demira Škrijelja.

Junak preokreta i šestog trijumfa ulcinjskog tima bio je Petar Vukčević, golovima u 57, 65. i 68. minutu.

Na 3:2 smanjio je Veljko Batrović u 79, a sve dileme riješio je Stefan Filipović samo pet minuta kasnije.

U 89. na 5:2 povisio je Anđelo Rudović, a isti igrač postavio je konačan rezultat drugom minutu sudijske nadoknde.

Duel Jezera i Bokelja odgođen je zbog snijega na terenu stadiona u Beranama.

Budućnost je, nakon 28. kola, vodeća na tabeli MPCFL sa 66 bodova.

Drugoplasirani Petrovac ima 52, Sutjeska je sakupila 40, dok su po tri boda manje osvojili Dečić i Mornar.

