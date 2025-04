Uhapšen jer je vozio drogiran

Podgorica, (MINA) – Službenici rožajske policije uhapsili su D.E. (21) jer je upravljao vozilom pod dejstvom droga i sankcionisali A.S. (23) jer je kod njega pronađena marihuana, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da je prilikom izvođenja regionalnih akcija „Alkohol“ i „PAS“, u saobraćaju kontrolisan Rožajac D.E.

„Testiranjem je utvrđeno da je D.E. vozilom upravljao pod dejstvom kokaina i marihuane, nakon čega je uhapšen zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da se kao suvozač u vozilu nalazio Rožajac A.S. kod kojeg je pronađena marihuana.

„Nakon sprovedene kriminalističke obrade, protiv A.S. je policija podnijela zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, navodi se u saopštenju.

Sa događajem je, kako se dodaje, upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, po čijem su nalogu službenici rožajske policije podnijeli krivičnu prijavu protiv A.S. zbog sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanje uživanja droga.

