Javni poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je, u skladu sa Agrobudžetom, poziv za dodjelu podrške za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka za ovu godinu.

Podrška je namijenjena poljoprivrednim gazdinstvima, koja moraju biti upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do 23. maja, do kada traje javni poziv.

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mlijeka, koje predaju registrovanim mljekarama i sirarama, kao i ona koja se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda koje stavljaju u promet.

Podrška se može iskoristiti za nabavku opreme koja će doprinijeti očuvanju higijenskog kvaliteta sirovog mlijeka, kao što je oprema za mužu, oprema za hlađenje mlijeka, rostfrajne kante za mlijeko, sredstava za kontrolu prisustva somatskih ćelija, sredstva i diperi za dezinfekciju i higijenu vimena, prije i poslije muže i sredstva za čišćenje vimena.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi šest hiljada EUR uz budžetsku podršku do 50 odsto vrijednosti prihvatljive investicije za nabavku opreme za mužu, kanti za mlijeko i sredstava za dezinfekciju, odnosno do tri hiljade EUR.

Podrška za nabavku opreme za hlađenje mlijeka iznosi do 70 odsto prihvatljive investicije, odnosno 4,2 hiljde EUR.

“Pored osnovnog iznosa podrške, dodatnih deset odsto od iznosa prihvatljive investicije ostvaruju poljoprivredni proizvođači upisani u registar subjekata u organskoj proizvodnji (stočarstvo), zaključno sa 31. decembrom”, navodi se u pozivu.

Dodatnih deset odsto ostvaruju žene podnosioci zahtjeva.

Podrška se realizuje na kraju investicije u vidu refundacije uloženih sredstava, a nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

Javni poziv će se završiti ranije ukoliko se utroše sva sredstva predviđena mjerom.

Ministarstvo je objavilo još dva pozva – za dodjelu podrške za nabavku priplodnih grla u čistoj rasi i podrške za dostizanje standarda dobrobiti životinja.

Bliži kriterijumi i uslovi za ostvarivanje prava na podršku kroz ove javne pozive i obrasci zahtjeva objavljeni su na sajtu Ministarstva.

